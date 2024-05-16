Россияне обстреляли шахту в Донецкой области: ранены шесть горняков

Шесть горняков были ранены из-за обстрела шахты в Донецкой области в четверг, 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, Донецкую облпрокуратуру.

"Сегодня утром враг нанес удар по территории одного из государственных угледобывающих предприятий в Донецкой области. Ранены 6 шахтеров", - говорится в сообщении Минэнерго.

Также обстрелом повреждено здание административно-бытового комплекса предприятия. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным Донецкой облпрокуратуры, в 10:45, оккупационная армия РФ обстреляла, вероятно, из реактивных систем залпового огня "Смерч" с. Михайловку Покровского района.

Обстрелы шахт в Украине

Российские войска постоянно обстреливают важные предприятия в Украине, в том числе и шахты. Так, в январе 2024 года из-за обстрелов были обесточены сразу две шахты. А в октябре 2023 года оккупанты нанесли по шахте в Донецкой области ракетный удар.

Отметим, что после оккупации части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, оккупанты присвоили часть угледобывающих предприятий. При этом по данным на март этого года на временно оккупированной территории Луганской области россияне начали разбирать оборудование шахт и вывозить все "вырезанное".