В НАТО считают, что у РФ недостаточно сил для стратегического прорыва в Харьковской области
У российских войск нет достаточного количества сил для стратегического прорыва на севере Харьковской области. В то же время оккупанты могут достигать тактических успехов.
Об этом заявили командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их пресс-конференцию.
По мнению Каволи, россияне "не имеют количества сил, необходимого для стратегического прорыва".
"Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали", - отметил генерал.
Каволи добавил, что находится в контакте с украинскими коллегами и уверен, что ВСУ удержат оборону на фронте.
В свою очередь Бауэр подчеркнул, что ситуация на поле боя после начала наступления России в Харьковской области "не изменилась до такой степени, чтобы украинские власти были готовы сесть за стол переговоров".
"Украинские силы вернули себе 50% территории, которую Россия захватила в начале войны. Поэтому сейчас российские войска отвоевывают эту территорию, но это не является стратегическим продвижением, это не является стратегическим успехом", - отметил глава Военного комитета НАТО.
Наступление РФ в Харьковской области
В начале мая российские войска начали наступление в Харьковской области. В первые дни захватчикам удалось оккупировать несколько приграничных населенных пунктов области.
К тому же, они пытаются захватить город Волчанск. Активные боевые действия также продолжаются в районе населенного пункта Липцы.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, украинские войска остановили активное продвижение российских захватчиков по территории Харьковской области. На некоторых направлениях ВСУ вернули более выгодное положение, однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.
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