Армия РФ потеряла в войне с Украиной более 890 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки с 12 на 13 марта, армия РФ потеряла на войне против Украины 1200 солдат, 2 боевые бронированные машины и 81 единицу автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех возле Торецка и Покровска, но Россия давит на четырех направлениях.

В Курской области армия РФ захватила город Суджа, в приграничье Сумской области продолжаются бои ВСУ с захватчиками.

Ночью агрессор снова масштабно обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Днепропетровской области вражеские БпЛА повредили объекты критической инфраструктуры.

В Запорожской области дроны повредили жилую инфраструктуру, есть пострадавшие.

Кроме того, захватчики обстреляли Херсон, погибла местная жительница.

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