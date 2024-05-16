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Концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству ПВО

Украина, Четверг 16 мая 2024 11:15
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Концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству ПВО Фото: немецкий оборонный концерн Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

Так, он объявил на ежегодном общем собрании, что они планируют создать еще одно совместное предприятие в Украине в области противовоздушной обороны.

Он также объявил, что обещанные в настоящее время 40 БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину начиная с этого месяца и до сентября.

При этом, омечается, что, вероятно, пройдет еще как минимум год или два, прежде чем производство сможет начаться.

При этом никаких дополнительных подробностей не сообщалось.

Сотрудничество концерна Rheinmetall с Украиной

В марте 2024 года стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.

При этом, как отмечали в Минобороны Украины, одно из производств уже запущено. Так, ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

Кроме того, в апреле сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.

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