Концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству ПВО
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.
Так, он объявил на ежегодном общем собрании, что они планируют создать еще одно совместное предприятие в Украине в области противовоздушной обороны.
Он также объявил, что обещанные в настоящее время 40 БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину начиная с этого месяца и до сентября.
При этом, омечается, что, вероятно, пройдет еще как минимум год или два, прежде чем производство сможет начаться.
При этом никаких дополнительных подробностей не сообщалось.
Сотрудничество концерна Rheinmetall с Украиной
В марте 2024 года стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.
При этом, как отмечали в Минобороны Украины, одно из производств уже запущено. Так, ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.
Кроме того, в апреле сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.
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