Атака дронов РФ на Польшу была спланированной, есть все доказательства, - вице-премьер

У польского правительства есть все доказательства того, что атака российских беспилотников на Польшу была спланированной провокацией.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства.
"Россия намеренно напала на Польшу - у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией", - отметил Гавковски.
По его словам, отклонение от этой информации усиливает российский нарратив.
"Каждое слово, которое подрывает тот факт, что мы имели дело с преднамеренным нападением, поддерживает российскую дезинформацию. Дезинформация также является элементом войны", - добавил вице-премьер.
Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.
По последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.