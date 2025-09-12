Атака дронів РФ на Польщу була спланованою, є всі докази, - віце-прем'єр

"Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", - зазначив Гавковскі.

За його словами, відхилення від цієї інформації посилює російський наратив.

"Кожне слово, яке підриває той факт, що ми мали справу з навмисним нападом, підтримує російську дезінформацію. Дезінформація також є елементом війни", - додав віце-прем’єр.