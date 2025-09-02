ua en ru
Атака дронов на Киев: в центре города упал обломок

Киев, Вторник 02 сентября 2025 15:21
Атака дронов на Киев: в центре города упал обломок Фото: в центре Киева упал обломок обломок воздушной цели (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во время атаки беспилотников на Киев днем 2 сентября обломок воздушной цели упал на одной из улиц в центре столицы. Экстренные службы работают на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели", - рассказал мэр.

Он уточнил, что повреждений зданий рядом нет. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Атака на Киев и область 2 сентября

Напомним, ранее стало известно, что в результате сегодняшней атаки дронов на Киев другой обломок сбитого беспилотника упал на территорию детского сада. Это произошло в Днепровском районе столицы.

Утром в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Вскоре в городе прогремели первые взрывы.

Стоит добавить, что вражеские дроны в течение трех часов кружили над Киевом.

А ночью тревога продолжалась несколько часов в Киевской области. Тогда под российской атакой находилась Белая Церковь. В результате массированного удара повреждены многоэтажки, частные дома, школа и другие объекты.

Во время ликвидации одного из пожаров был обнаружен погибший человек.

По данным Воздушных сил, ночью Россия выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений. Большинство вражеских целей удалось уничтожить, однако было зафиксировано 30 попаданий.

