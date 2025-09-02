ua en ru
В Киеве сбитый дрон упал на территорию детсада: что известно

Киев, Вторник 02 сентября 2025 14:13
В Киеве сбитый дрон упал на территорию детсада: что известно Фото: в Киеве сбитый дрон упал на территорию детсада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате атаки дронов на Киев днем, 2 сентября, обломок сбитого беспилотника упал на территорию детского сада. Это произошло в Днепровском районе украинской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

По словам Ткаченко, в Днепровском районе на территории детского сада обнаружили обломки сбитого БпЛА.

"К счастью, заведение закрыто на ремонт, никто не пострадал", - уточнил глава КГГА.

На месте происшествия работает оперативная группа.

Атака на Киев и область 2 сентября

Напомним, сегодня утром в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Вскоре в столице раздались первые взрывы.

Вражеские дроны в течение трех часов кружили над Киевом. Позже появилась информация о возможном падении обломков сбитого беспилотника в зеленой зоне города.

В ночь на 2 сентября под атакой дронов оказалась Белая Церковь в Киевской области. В результате массированного удара повреждены многоэтажки, частные дома, школа и другие объекты.

Погиб мужчина 1960 года рождения, который работал охранником в гаражном кооперативе, его тело обнаружили спасатели во время тушения пожара.

В городе зафиксировано повреждение остекления девяти многоэтажек, двух частных домов и крыши школы. Также произошли возгорания на территории торговых и производственных объектов и в гаражном кооперативе.

Как сообщили в Воздушных силах, ночью Россия выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений. Большинство вражеских целей удалось уничтожить, однако было зафиксировано 30 попаданий.

