Атака дронів на Київ: в центрі міста впав уламок

Під час атаки безпілотників на Київ вдень 2 вересня уламок повітряної цілі впав на одній з вулиць в центрі столиці. Екстрені служби працюють на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

Він уточнив, що пошкоджень будівель поруч немає. Наразі на місті прцюють екстрені служби.

"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі", - розповів мер.

Атака на Київ та область 2 вересня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що унаслідок сьогоднішньої атаки дронів на Київ інший уламок збитого безпілотника впав на територію дитячого садка. Це сталося у Дніпровському районі столиці.

Зранку у Києві та низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Невдовзі у місті пролунали перші вибухи.

Варто додати, що ворожі дрони протягом трьох годин кружляли над Києвом.

А вночі тривога тривала декілька годин у Київській області. Тоді під російською атакою перебувала Біла Церква. Внаслідок масованого удару пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школу та інші об'єкти.

Під час ліквідації однієї з пожеж було виявлено загиблу людину.

За даними Повітряних сил, вночі Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей вдалося знищити, проте було зафіксовано 30 влучань.