Над Киевом уже три часа кружат дроны: что происходит
Сегодня, 2 сентября, над Киевом уже три часа кружат вражеские беспилотники. В одном из районов столицы проверяют информацию о возможном падении обломков сбитого дрона в зеленой зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Он уточнил, что есть информация падения обломков сбитого БпЛА в Днепровском районе столицы. Сейчас это проверяется.
"Проверяем информацию о падении обломков сбитого БпЛА в Днепровском районе столицы, в зеленой зоне", - говорится в сообщении.
В КГВА призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Правила во время тревоги
Во время объявления воздушной тревоги жителей призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие.
В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
Как работает метро во время тревоги
Во время воздушной тревоги наземные участки метро останавливают работу, а подземные станции превращаются в укрытие.
Наземные участки: Движение поездов на открытых участках (Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная) приостанавливается. Поезда останавливаются на ближайшей подземной станции, а пассажиров просят оставаться в укрытии.
Подземные станции: Станции, например Крещатик или Арсенальная, работают круглосуточно как укрытие. Здесь есть скамейки, вентиляция, точки зарядки и Wi-Fi.
Движение поездов: На подземных участках метро продолжает курсировать. Например:
- Красная ветка - от Арсенальной до Академгородка.
- Зеленая ветка - от Сырца до Выдубичей.
- Синяя ветка работает полностью, ведь все ее станции подземные.
Атака на Киев и область 2 сентября
Напомним, сегодня утром в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Утром прозвучали первые взрывы.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на левом берегу города работают силы ПВО по вражеским ударным БпЛА и призвал находиться в укрытиях. Около полудня жители слышали повторные взрывы.
Также стало известно, что российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки произошел пожар, один человек погиб, есть пострадавшие.
Больше подробностей о ночном обстреле РФ - читайте в материале РБК-Украина.