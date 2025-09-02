ua en ru
Над Киевом уже три часа кружат дроны: что происходит

Киев, Вторник 02 сентября 2025 12:33
UA EN RU
Над Киевом уже три часа кружат дроны: что происходит Фото: над Киевом уже три часа кружат российские дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 2 сентября, над Киевом уже три часа кружат вражеские беспилотники. В одном из районов столицы проверяют информацию о возможном падении обломков сбитого дрона в зеленой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Он уточнил, что есть информация падения обломков сбитого БпЛА в Днепровском районе столицы. Сейчас это проверяется.

"Проверяем информацию о падении обломков сбитого БпЛА в Днепровском районе столицы, в зеленой зоне", - говорится в сообщении.

В КГВА призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Правила во время тревоги

Во время объявления воздушной тревоги жителей призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие.

В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Как работает метро во время тревоги

Во время воздушной тревоги наземные участки метро останавливают работу, а подземные станции превращаются в укрытие.

Наземные участки: Движение поездов на открытых участках (Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная) приостанавливается. Поезда останавливаются на ближайшей подземной станции, а пассажиров просят оставаться в укрытии.

Подземные станции: Станции, например Крещатик или Арсенальная, работают круглосуточно как укрытие. Здесь есть скамейки, вентиляция, точки зарядки и Wi-Fi.

Движение поездов: На подземных участках метро продолжает курсировать. Например:

  • Красная ветка - от Арсенальной до Академгородка.
  • Зеленая ветка - от Сырца до Выдубичей.
  • Синяя ветка работает полностью, ведь все ее станции подземные.

Атака на Киев и область 2 сентября

Напомним, сегодня утром в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Утром прозвучали первые взрывы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на левом берегу города работают силы ПВО по вражеским ударным БпЛА и призвал находиться в укрытиях. Около полудня жители слышали повторные взрывы.

Также стало известно, что российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки произошел пожар, один человек погиб, есть пострадавшие.

Больше подробностей о ночном обстреле РФ - читайте в материале РБК-Украина.

