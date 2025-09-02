ua en ru
РФ выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений: есть попадания

Вторник 02 сентября 2025 08:16
РФ выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений: есть попадания
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 2 сентября, Россия выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений. Воздушные силы уничтожили большинство вражеских целей, однако было зафиксировано 30 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В ночь на 2 сентября (с 19.00 1 сентября) противник атаковал 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны запускали с территории РФ - Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили или подавили 120 ударных дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано 30 попаданий по девяти объектам, а также падение обломков в пяти локациях.

РФ выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений: есть попадания

Атака на Украину 2 сентября

Напомним, российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки произошел пожар, один человек погиб, есть пострадавшие.

Также под атакой захватчиков оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

А в Измаильском районе Одесской области россияне снова били по портам.

Более подробно о ночном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

