В Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", работает ПВО

Вторник 02 сентября 2025 09:27
UA EN RU
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", работает ПВО Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде регионов Украины сегодня утром, 2 сентября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что для столицы существует угроза применения ударных дронов, которые движутся с северного направления.

"Киевская область: БпЛА курсом на Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

В Киеве работает ПВО

"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

В КГВА также подтвердили работу сил противовоздушной обороны в столице.

Мэр Киева в 10:00 также сообщил, что вражеские беспилотники зафиксированы над центром столицы.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки &quot;Шахедов&quot;, работает ПВО

Что говорят в Офисе президента

"Россияне атакуют Украину "Шахедами". В Киеве работает ПВО", - сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей.

Удар по Украине 2 сентября

Напомним, российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки произошел пожар, один человек погиб, есть пострадавшие.

Также под атакой захватчиков оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

Также сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области россияне снова били по портам.

Больше подробностей о ночном обстреле РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Киев Воздушная тревога
