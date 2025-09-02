Как выглядит Белая Церковь после дроновой атаки РФ: фото от ГСЧС
Российская армия этой ночью нанесла массированную дроновую атаку по городу Белая Церковь. Там зафиксированы масштабные разрушения.
Как сообщает РБК-Украина, фото последствий обстрела показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС подтвердили, что во время ликвидации одного из пожаров был обнаружен погибший человек.
Также известно, что в результате обстрела возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. По состоянию на 07:30 возгорания ликвидированы.
На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.
Ночная атака РФ
В ночь на вторник, 2 сентября, российские оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны как с севера, так и с юга.
Известно, что под атакой россиян оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.
Кроме этого российские войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.
Подробно о том, что известно о ночном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.