Удар по драмтеатру, погибшие и десятки пострадавших: что известно об обстреле Чернигова

Российские террористы днем 19 августа нанесли ракетный удар по центру Чернигова. В результате циничной атаки врага есть жертвы и десятки пострадавших, среди них дети.

Что известно о последствиях обстрела Чернигова - в материале РБК-Украина ниже.

Воздушная тревога и взрывы

После 11:30 в северных областях Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и в Черниговской области. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов ракетами.

Позже в Чернигове раздались взрывы. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о ракетном ударе по центру города. По его словам, оккупанты применили баллистику.

Удар по драмтеатру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Чернигова. Он заявил, что российская ракета попала прямо в центр города, поврежден драматический театр, площадь и политехника.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что повреждена крыша драмтеатра, там возник пожар. Также повреждены пожарная часть и магазин.

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2023

Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона рассказал, что находившиеся в доме культуры люди чудом уцелели. По его словам, за несколько минут до атаки прозвучала воздушная тревога, часть посетителей успела спуститься в укрытие.

Жертвы и пострадавшие

Местные власти и президент сообщили, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие и погибшие.

Позже Министерство внутренних дел заявило, что предварительно известно о 5 жертвах. Еще 37 человек получили ранения, в том числе 11 детей.

В 13:40 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество жертв увеличилось. Шестилетний ребенок, получивший тяжелые ранения, скончался.

"Умершая девочка - это шестая жертва шести лет. Патрульные пытались оказывать первую помощь, наложили турникет, очень большая потеря крови была. К сожалению, врачи не смогли ее спасти", - сказал Клименко.

Как отмечает министр, мама ребенка в тяжелом состоянии, многие нуждаются в хирургическом вмешательстве.

Обновлено в 14:20

Глава МВД сообщил, что в Чернигове увеличилось количество жертв до 7. На месте трагедии обнаружили тело женщины, ее личность устанавливают. За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

"12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", - добавил Клименко.

Фото: оккупанты ударили по центру Чернигова (t.me/mvs_ukraine)

В театре проходила выставка дронов

После удара по центру Чернигова в сети разгорелся скандал. Оказалось, что в театре, куда попали оккупанты, сегодня проходила выставка дронов. Ее анонсировали заранее. Черниговский городской совет заявляет, что не согласовывав проведение мероприятия и не дал разрешений.

Организатор мероприятия уверяет, что проведение выставки согласовали с городскими властями, а именно с военной гражданской администрацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.