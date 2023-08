Удар по драмтеатру, погибшие и десятки пострадавших: что известно об обстреле Чернигова

Воздушная тревога и взрывы

После 11:30 в северных областях Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и в Черниговской области. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов ракетами.

Позже в Чернигове раздались взрывы. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о ракетном ударе по центру города. По его словам, оккупанты применили баллистику.

Удар по драмтеатру

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Чернигова. Он заявил, что российская ракета попала прямо в центр города, поврежден драматический театр, площадь и политехника.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что повреждена крыша драмтеатра, там возник пожар. Также повреждены пожарная часть и магазин.

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb