Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека
Под Киевом в результате взрыва в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД погибли четыре работника.
Об этом заявила представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, в результате взрыва погибли четыре работника ГНДКЦ.
Взрыв под Киевом
Вчера утром в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района прогремел взрыв. Позже стало известно о пожаре в складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.
В 12 часов пожар в складском помещении здания МВД ликвидировали. В результате взрыва и возгорания частично повреждены фасады, находящиеся рядом с местом пожара
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