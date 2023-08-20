ua en ru
Вс, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека

Новина українською →
Воскресенье 20 августа 2023 15:58
Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека Иллюстративное фото: Под Киевом в результате взрыва в центре МВД погибли четыре человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Под Киевом в результате взрыва в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД погибли четыре работника.

Об этом заявила представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, в результате взрыва погибли четыре работника ГНДКЦ.

Взрыв под Киевом

Вчера утром в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района прогремел взрыв. Позже стало известно о пожаре в складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

В 12 часов пожар в складском помещении здания МВД ликвидировали. В результате взрыва и возгорания частично повреждены фасады, находящиеся рядом с местом пожара

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Пожар
NEWS
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне