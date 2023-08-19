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Россияне атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе, возник пожар

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Суббота 19 августа 2023 09:39
Россияне атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе, возник пожар Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирской области дронами-камикадзе. Никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется", - пишет Бунечко.

Воздушная атака России по Украине ночью 19 августа

Этой ночью российские террористы устроили очередную воздушную атаку по городам Украины. Враг применил дроны, в частности, в Воздушных силах предупреждали об угрозе атак с применением баллистических ракет.

После объявления воздушной тревоги стало известно о взрывах в Хмельницкой области. Представитель местных властей отметил, что в регионе работает ПВО. Кроме того, произошли взрывы также в Запорожском районе.

Как позже заявили в Воздушных силах, этой ночью россияне применили 17 ударных дронов, 15 из которых нашим воинам удалось "приземлить".

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