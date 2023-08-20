ВСУ продвинулись возле Работино и имели успех на других участках фронта (карты DeepState)

Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Работино Запорожской области, а также бойцы ВСУ имели успех в районе Бахмута, Купянска и Кременной, отбросив российских оккупантов с некоторых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на обновленные данные интерактивной карты DeepStateMap .

Ситуация на Запорожском направлении

Согласно данным на поздний вечер субботы, фиксируется продвижение украинских военных возле Работино дальше в южном направлении на флангах. В самом населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

ВСУ продвигаются в районе Работино (фото карты от 18 и 19 августа: скрин deepstatemap.live)

Как отмечают аналитики ресурса, российские оккупанты потерял инициативу в Работино, и пытаются хотя бы в южной части построить оборону.

Также высказывается предположение, что противник, вероятно, решил оставить поселок в ближайшее время.

Ситуация под Бахмутом

На Бахмутском направлении в Донецкой области возле Клещиевки согласно данным карты фиксируется небольшое расширение позиций войск ВСУ, где противник откатился немного назад.

ВСУ отбросили оккупантов возле Клещиевки (фото карты от 18 и 19 августа: скрин deepstatemap.live)

Бои в самом населенном пункте продолжаются, а также южнее села. По данным ресурса, идут активные бои около 187.5 (район Железнянского), где оккупанты имели потери в живой силе и технике.

Ситуация на востоке

Также войска противника отошли немного в районах Купянска (Харьковская область) и Кременной (Луганская область), где оккупанты уже несколько месяцев ведут интенсивные штурмы и пытаются наступать, расширяя свои позиции.

По данным карты, отход интервентов сейчас фиксируется на северо-восток от населенного пункта Синьковка около Купянска...

Российские войска немного отошли под Купянском (фото карты от 18 и 19 августа: скрин deepstatemap.live)

..а также за сутки бойцы ВСУ улучшили позиции возле н.п. Диброва в районе Кременной, заставив противника отойти.

ВСУ отбросили российских оккупантов в районе Кременной (фото карты от 18 и 19 августа: скрин deepstatemap.live)

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины в последние месяцы активизировали свои усилия по деоккупации наших территорий, и имели успехи сразу на нескольких направлениях.

Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.

Добавим, что вчера аналитики DeepState также сообщали об успехах ВСУ на Запорожском и Бердянском направлениях, где наши бойцы продвинулись возле Работино и Урожайного.