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Резников анонсировал очередное заседание "Рамштайна"

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Воскресенье 20 августа 2023 17:24
Резников анонсировал очередное заседание "Рамштайна" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вскоре пройдет новое заседание "Рамштайна". Предварительно, оно состоится с 17 по 24 сентября в офлайн-формате.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Андрианы Кучер.

По его словам, ключевые вопросы на "Рамштайн" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос - это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь - это бронетехника всех видов", - подчеркнул Резников.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль "Рамштайн "снизилась, министр заявил - "Нет, так категорически нельзя говорить".

Заседание в формате "Рамштайн"

С апреля прошлого года министры обороны десятков стран мира собираются на встречи, где обсуждают предоставление Украине разнообразной помощи, среди которой, в частности, танки, средства ПВО, разнообразная военная техника и тому подобное. Последняя такая встреча состоялась 18 июля.

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