Україна може допомогти NASA з освоєнням Місяця, але є проблема

Фото: NASA (flickr.com)

Україна може допомогти американському космічному агентству NASA з освоєнням Місяця у рамках програми "Артеміда". Однак поки це рішення під питанням так, як в Україні ще не затверджено Космічна програма на 2021-2025 роки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і при чому тут Україна".

"Виходячи з цього, питання співпраці з NASA, в тому числі і в рамках програми "Артеміда", є передчасним", - повідомили в Державному космічному агентстві.

Проте в проекти ДКА увійшли в глобальний сценарій дослідження поверхні Місяця в рамках програми "Артеміда" та ініціатив Moon Village Association.

Поки Україна працює над проектами зі створення сонячної електростанції для місячної бази, розробці супутника для знімків з поверхні Місяця, а також створенням сонячно-термоелектричного генератора.

Нагадаємо, 13 листопада Україна приєдналася до програми NASA "Артеміда". Програма регулює міжнародне співробітництво у дослідженні та освоєнні Місяця, Марса, комет і астероїдів.

Крім того, в Україні будуть фіксувати екологічні порушення з космосу.