Миссия "Артемида-2": экипаж NASA приблизился к самой опасной фазе полета

20:20 09.04.2026 Чт
Миссия Artemis II перед возвращением переживет еще одно, самое опасное испытание за время полета
aimg Антон Корж
Миссия "Артемида-2": экипаж NASA приблизился к самой опасной фазе полета Иллюстративное фото: корабль миссии Artemis II (NASA)

Экипаж миссии Artemis II ("Артемида-2") готовится к завершающему и самому опасному этапу своего 10-дневного путешествия вокруг Луны - вхождение в атмосферу Земли на скорости в 40 тысяч км/ч перед приземлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Читайте также: Впервые за 50 лет: NASA запустило историческую миссию с астронавтами к Луне

Космический корабль Orion (капсула Integrity) должен войти в атмосферу Земли вечером в пятницу, 10 апреля 2026 года, со скоростью более 40 тысяч км/ч, что подвергнет его тепловой экран испытанию экстремальными температурами в 2700-2800 градусов по Цельсию.

Возвращение в атмосферу является критическим моментом из-за колоссального трения. Тепловой экран корабля диаметром 5 метров изготовлен из материала Avcoat (смесь эпоксидной смолы и кремнезема). Он спроектирован так, чтобы постепенно выгорать, отводя тепло от экипажа.

Однако есть проблема. Во время испытательной миссии Artemis I (без экипажа) экран получил повреждения - от него откололись куски материала, что не было предусмотрено расчетами. Поэтому для текущей миссии инженеры изменили траекторию входа.

Вместо "скользящего" маневра Orion войдет в атмосферу под более крутым углом, чтобы сократить время воздействия высоких температур. Но решение не удовлетворило экспертов, которые предупредили о рисках использования старого типа экрана.

Миссия &quot;Артемида-2&quot;: экипаж NASA приблизился к самой опасной фазе полетаФото: NASA

С другой стороны, экипаж заявил, что доверяет выводам комиссии. На борту корабля находятся опытные специалисты:

  • Рид Вайзман (командир): Ветеран ВМС США, который провел полгода на МКС.
  • Виктор Гловер (пилот): Первый темнокожий астронавт, который совершил длительную миссию на МКС.
  • Кристина Кох (специалист): Рекордсменка по продолжительности пребывания в космосе среди женщин.
  • Джереми Хансен (специалист): Первый канадский астронавт, который летит к Луне.

Чтобы выдержать перегрузки во время торможения, астронавты используют солевые таблетки и специальную компрессионную одежду, которая не дает крови отливаться от мозга к ногам.

После прохождения огненного этапа, во время которого на несколько минут исчезнет радиосвязь из-за образования плазмы вокруг капсулы, развернется система из 11 парашютов. Скорость должна упасть с 40 000 км/ч до безопасных 27 км/ч.

Приводнение запланировано на 10 апреля около 20:07 по времени Восточного побережья (03:07 11 апреля по Киеву) в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Возвращение на Луну: что известно о вояже Artemis II

Напомним, что экипаж космического корабля Orion в рамках миссии NASA под названием "Артемида-2" (Artemis II) облетел спутник Земли и теперь возвращается домой. Подробнее обо всем, что известно о миссии - в материале РБК-Украина.

Кстати, 3 апреля стало известно, что астронавт NASA во время полета к Луне сделал уникальный снимок Земли с космического корабля Orion. Он стал первым подобным кадром за 54 года.

А 7 апреля NASA опубликовало серию уникальных снимков, сделанных астронавтами миссии "Артемида-2" (Artemis II) во время семичасового наблюдения за поверхностью Луны. Некоторые фото человечество увидело чуть ли не впервые.

Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой