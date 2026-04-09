Миссия "Артемида-2": экипаж NASA приблизился к самой опасной фазе полета
Экипаж миссии Artemis II ("Артемида-2") готовится к завершающему и самому опасному этапу своего 10-дневного путешествия вокруг Луны - вхождение в атмосферу Земли на скорости в 40 тысяч км/ч перед приземлением.
Космический корабль Orion (капсула Integrity) должен войти в атмосферу Земли вечером в пятницу, 10 апреля 2026 года, со скоростью более 40 тысяч км/ч, что подвергнет его тепловой экран испытанию экстремальными температурами в 2700-2800 градусов по Цельсию.
Возвращение в атмосферу является критическим моментом из-за колоссального трения. Тепловой экран корабля диаметром 5 метров изготовлен из материала Avcoat (смесь эпоксидной смолы и кремнезема). Он спроектирован так, чтобы постепенно выгорать, отводя тепло от экипажа.
Однако есть проблема. Во время испытательной миссии Artemis I (без экипажа) экран получил повреждения - от него откололись куски материала, что не было предусмотрено расчетами. Поэтому для текущей миссии инженеры изменили траекторию входа.
Вместо "скользящего" маневра Orion войдет в атмосферу под более крутым углом, чтобы сократить время воздействия высоких температур. Но решение не удовлетворило экспертов, которые предупредили о рисках использования старого типа экрана.
С другой стороны, экипаж заявил, что доверяет выводам комиссии. На борту корабля находятся опытные специалисты:
- Рид Вайзман (командир): Ветеран ВМС США, который провел полгода на МКС.
- Виктор Гловер (пилот): Первый темнокожий астронавт, который совершил длительную миссию на МКС.
- Кристина Кох (специалист): Рекордсменка по продолжительности пребывания в космосе среди женщин.
- Джереми Хансен (специалист): Первый канадский астронавт, который летит к Луне.
Чтобы выдержать перегрузки во время торможения, астронавты используют солевые таблетки и специальную компрессионную одежду, которая не дает крови отливаться от мозга к ногам.
После прохождения огненного этапа, во время которого на несколько минут исчезнет радиосвязь из-за образования плазмы вокруг капсулы, развернется система из 11 парашютов. Скорость должна упасть с 40 000 км/ч до безопасных 27 км/ч.
Приводнение запланировано на 10 апреля около 20:07 по времени Восточного побережья (03:07 11 апреля по Киеву) в Тихом океане у побережья Сан-Диего.
