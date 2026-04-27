ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В NASA назвали четкие сроки, когда человечество колонизирует Луну

12:25 27.04.2026 Пн
3 мин
Агентство планирует, что через семь лет на Луне появится первый постоянный дом для астронавтов
aimg Ольга Завада
В NASA назвали четкие сроки, когда человечество колонизирует Луну NASA готовит первую постоянную базу на Луне (фото: NASA)

NASA обнародовала масштабный план на 24 миллиарда фунтов стерлингов, согласно которому люди начнут постоянно жить на Луне уже к 2033 году. Первая фаза проекта уже запущена, а ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности будущей базы играют британские, японские и частные американские техностартапы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyStar.

Больше интересного: Секретный проект Terafab: SpaceX планирует массовое производство ИИ-чипов

NASA разработала поэтапную стратегию "возвращения, чтобы остаться". После успеха космической миссии Artemis II агентство переходит к активной подготовке следующих шагов:

2027 год - испытание посадочного модуля во время миссии Artemis III на окололунной орбите;

2028 год - высадка первых экипажей в рамках миссий Artemis IV и V, если грузовые посадочные модули докажут свою надежность;

2029 год - официальное начало строительства первых сооружений лунной базы.

Примечательно, что именно между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса продолжается жесткая конкуренция за право осуществить первую высадку на спутник Земли.

Космическая инфраструктура: что предполагается

Успех миссии зависит от стабильной связи и мобильности. Уже в следующем году на орбиту выйдет британский спутник Lunar Pathfinder, который будет обеспечивать связь даже с "мертвой зоной" на обратной стороне Луны.

Для передвижения по поверхности японское агентство JAXA совместно с Toyota разрабатывает большой герметичный вездеход - мобильный дом на колесах, который должен заработать к 2032 году.

Кроме того, на спутник доставят ядерные генераторы и солнечные панели для борьбы с экстремальным холодом.

Почему NASA выбрала южный полюс Луны?

Локация для базы выбрана не случайно. Южный полюс Луны содержит залежи льда, который можно превратить в воду для питья и кислород для дыхания. Однако условия там значительно сложнее, чем на местах высадки миссий "Аполлон".

Что ожидает будущие космические миссии:

Экстремальная темнота - астронавтам придется переживать лунную ночь, которая длится 14 земных суток;

Лунная пыль - NASA активно изучает, как агрессивный материал влияет на технику во время взлета и посадки;

Радиация - специальные зонды и роверы уже сейчас картографируют местность для поиска наиболее безопасных зон для длительного пребывания людей.

"Сейчас пришло время снова поверить в невозможное, ведь цель человечества изменилась: теперь мы летим на Луну не для того, чтобы оставить там след, а чтобы сделать ее своим вторым домом", - заявил частный астронавт и миллиардер Джаред Айзекман.

До 2027 года NASA планирует отправить на Луну девять грузовых модулей, которые доставят критически важное оборудование. Туда войдут обогреватели и ровер VIPER для тщательного поиска ресурсов в вечной мерзлоте.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA
Новости
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Зеленский инициировал продление мобилизации и военного положения
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским