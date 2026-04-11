ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Астронавты миссии Artemis II снова на Земле: в NASA рассказали обо всех рисках посадки

05:36 11.04.2026 Сб
3 мин
Экипаж совершил долгое путешествие к Луне и обратно, а при возвращении его ждало опаснейшее испытание
aimg Филипп Бойко
Астронавты миссии Artemis II снова на Земле: в NASA рассказали обо всех рисках посадки Фото: астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю (NASA/Bill Ingalls)

Международная группа астронавтов успешно приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии в капсуле корабля Orion. Однако был большой риск, что возвращение на Землю станет проблематичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Астронавты преодолели рекордное расстояние от Земли, которое ранее не достигал ни один человек. Предыдущий рекорд принадлежал миссии "Аполлон-13", установленный еще в 1970 году.

К счастью, полет прошел успешно и все системы сработали штатно. Сразу после приводнения командир корабля Рид Вайзман вышел на связь с центром управления полетами в Хьюстоне.

"Какое путешествие! Мы в норме. Четыре зеленых члена экипажа", - сказал Вайзман.

Это означает, что все четверо астронавтов находятся в отличной форме. В Космическом центре Джонсона царила напряженная тишина. Десятки журналистов ждали сигнала. Когда связь восстановилась после прохождения атмосферы Земли, зал взорвался аплодисментами.

Ад в атмосфере: 4000 градусов и пурпурная плазма

Возвращение на Землю - самый опасный этап. Это сложнее, чем посадка самолета. Процесс начался на высоте 122 километров. "Орион" врезался в плотные слои атмосферы на огромной скорости.

За бортом происходило нечто невероятное - физические процессы разрывали молекулы воздуха. Вокруг капсулы образовалось пурпурное скопление плазмы, и оно полностью блокировало радиосвязь на долгие шесть минут.

Астронавты почувствовали сильное давление на грудь. Перегрузки достигали 4 G (четыре собственных веса на каждого человека). Температура снаружи была экстремальной. Представитель NASA Кенна Пелл объяснил масштабы испытаний:

"В зависимости от траектории нагрев может колебаться от 3000 до 5000 градусов. Мы ожидаем, что для сегодняшней траектории она составит около 4000 градусов".

Если бы что-то пошло не по плану, Orion перешел бы на аварийную траекторию. В таком случае экипаж испытал бы на себе 7,5 перегрузки.

Парашюты и филигранная точность посадки

Скорость была бешеной и превышала скорость звука в 30 раз. Жестокая физика торможения помогла сбросить темп. На высоте 7,6 километра раскрылись первые парашюты.

NASA нужно было четко зафиксировать GPS-координаты капсулы. Менеджер систем разведки Шон Куинн отметил, что это позволяет эвакуационной команде Integrity добраться до объекта за считанные минуты. Капсулу должны были найти в точке "Браво".

Два часа полной эвакуации

Астронавты не могут сразу отправиться на берег. Сначала команду пересадили на специальный плот «передний крыльцо». Затем их забрал вертолет. Конечная точка - корабль ВМС США USS John P. Murtha.

Весь процесс длился около двух часов. Почему так долго? Экипаж отключал системы Orion. Водолазы проверяли воду на наличие токсичного топлива или аммиака, а медики проводили первый осмотр прямо в капсуле.

Астронавты выходили по очереди. Первой была Кристина Кох. За ней - Виктор Гловер и Джереми Хансен. Последним корабль покинул командир Рид Вайзман.

В настоящее время все четверо исследователей находятся в безопасности и под наблюдением медиков. Этот полет открывает путь к следующему этапу программы - высадке людей на поверхность спутника.

Какие еще интересные новости о космосе

Китай, после провала космической отрасли в РФ, собирается стать главным космическим конкурентом США. Пекин сделает приоритетными направлениями развития космос, искусственный интеллект и гуманоидную робототехнику в следующие пять лет.

А в Укргидрометцентре показали "след холодного фронта из космоса". Также метеорологи объяснили, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.

Кроме того, стало известно о падении обломков метеорита на дом в Германии. Фрагмент размером с футбольный мяч попал в крышу, а затем в спальню дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Аналитика
