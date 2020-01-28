Арешт Левіна та авіакатастрофа в Афганістані: новини за 27 січня

Колаж РБК-Україна

Фігуранта справи Гандзюк Олексія Левіна заарештували, у Путіна спростували зміну стратегії по Україні, в Афганістані розбився американський військовий літак. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 27 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Фігуранту справи Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід у Болгарії

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі (Болгарія). Про це повідомляє місцеве видання Flagman.

На вчорашньому засіданні Левін просив відпустити його під домашній арешт з носінням електронного браслета. Він також заявив, що у нього нібито серйозні проблеми зі здоров'ям і ще в Україні йому зробили чотири операції на серці.

Крім того, стало відомо, що Левін змінив зовнішність, щоб обійти базу даних Інтерполу і без перешкод проникнути на територію Болгарії.

У Путіна спростували зміну стратегії щодо України

Інформація про зміну стратегії Кремля щодо України, яка призвела до чуток про можливу відставку помічника президента Росії Владислава Суркова, не відповідає дійсності. Це випливає з заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

Зокрема, Пєсков прокоментував інформацію про те, що Кремль узяв курс на зближення з Україною.

У Путіна розкрили, хто займається українським напрямком.

Депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

Повноваження російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) були оскаржені з базових і процедурних причин. Про це у Telegram повідомив член української делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Україна з партнерами в ПАРЄ підняла це питання через те, що до делегації РФ входять фігуранти санкційного списку Євросоюзу.

Віце-спіцер Державної думи Петро Толстой заявив, що російська делегація може покинути ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені.

ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавіруса

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно з доповіддю ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, у Китаї оголошений дуже високий рівень загрози коронавіруса. "Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в повідомленні.

У вівторок комісія з охорони здоров'я китайської провінції Хубей заявила, що станом на 27 січня від спалаху коронавіруса померли 100 осіб.

В Афганістані розбився американський військовий літак

В Афганістані розбився літак, що належав військово-повітряним силам (ВПС) Америки. Причини катастрофи розслідуються.

Раніше афганський місцевий телеканал 1TV повідомляв про авіакатастрофу пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Зазначалося, що на борту перебували 83 людини.

Потім з'явилася інформація, що літак міг належати ВПС США. При цьому відповідальність за катастрофу взяла на себе терористичне угрупування "Талібан".

У Києві горіла будівля Мінкульта, відбулася масова евакуація

У понеділок, 27 січня, на 3-му поверсі Міністерства культури, молоді і спорту виникло задимлення в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 11:24.

До приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який знаходився в будівлі. З’явилися фото та відео події.

В Україні школи закривають на карантин: список областей

Станом на 27 січня через спалах грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) в ряді областей школи закриваються на карантин. РБК-Україна відстежує ситуацію із закриттям навчальних закладів.

Ахметов купив найдорожчий особняк на планеті: фото і відео будівлі

Український мільярдер Рінат Ахметов купив особняк, який у 2017 році був названий найдорожчим на планеті. Будинок на Французькій Рив'єрі коштує 200 мільйонів євро. Шикарна Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Ферра була виставлена на продаж у 2019 році італійською компанією Campari.

Як повідомляє видання Financial Times, особняк був куплений компанією Ріната Ахметова SCM Holdings Limited. У компанії вже зробили заяву про придбання нерухомості та розглядають її як довгострокову інвестицію (фото, відео)