У Путіна спростували зміну стратегії щодо України

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Пєсков заявив, що стратегія Кремля нібито не ґрунтувалася на протистоянні

Інформація про зміну стратегії Кремля щодо України, яка призвела до чуток про можливу відставку помічника президента Росії Владислава Суркова, не відповідає дійсності. Це випливає з заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

Зокрема, Пєсков прокоментував інформацію про те, що Кремль узяв курс на зближення з Україною.

"Ні про яку зміну мови йти не може. Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. Глава держави неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що Сурков де-факто залишається помічником Путіна. Зазначимо, Сурков є ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік, у тому числі так званих "ЛДНР".

Раніше президент РФ Володимир Путін після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель запропонував записати особливий статус Донбасу до Конституції України.

"Продовження закону про особливий статус Донбасу - це хороший крок у правильному напрямку, але закон має стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угодах", - заявив він.