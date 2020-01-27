ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна розкрили, хто займається українським напрямком

Новини » Політика     27.01.2020 - 12:29
У Путіна розкрили, хто займається українським напрямком
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Український напрям у Кремлі курирують Владислав Сурков і Юрій Ушаков

Після інформації про відставку Владислава Суркова з посади помічника президента Росії в Кремлі розкрили, хто продовжує займатися українським напрямком. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков спростував інформацію про зміну стратегії Росії по Україні.

"Зараз займається і Сурков (українським напрямком, - ред.), займається де-юре, ще раз повторюю, він продовжує залишатися помічником президента в даний момент, по мірі необхідності займається і помічник Ушаков, управління з міжнародних справ. Тому різні підрозділи підключаються при необхідності, як це завжди буває в адміністрації президента", - зазначив Пєсков.

Він також прокоментував можливість того, що новий помічник Путіна Дмитро Козак очолить український напрямок.

"Як президент вирішить, так і буде", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економічний куратор ОРДЛО Дмитро Козак йде з посади в уряді Росії. Пізніше стало відомо, що його призначать на посаду в адміністрацію Путіна.

Відзначимо, на вихідних стало відомо, що Владислав Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу на українському напрямку".

Україна з партнерами в ПАРЄ двічі оскаржить повноваження делегації Росії
Новини України Владислав СурковРосійська ФедераціяКремльЮрий Ушаков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся