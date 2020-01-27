Авіакатастрофа в Афганістані: літак міг належати ВПС США

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У Twitter з'явилося відео, на якому видно розпізнавальні знаки ВПС США на правому двигуні літака

Літак, що розбився в Афганістані, міг належати Військово-повітряним силам Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє телеканал TOLOnews.

تصویری از سقوط یک هواپیما در ولایت غزنی.



منابع رسمی تاکنون درستی این تصویر را تأیید نکرده اند. pic.twitter.com/v1wMerxaqf — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020

Зокрема, телеканал опублікував кадри з місця катастрофи, на яких видно, що літак частково вигорів. Також на відеозаписі видно розпізнавальні знаки на правому двигуні літака, які вказують, що борт належав ВПС США.

Нагадаємо, авіакомпанія Ariana Afghan Airlines заперечує інформацію про катастрофу лайнера компанії, на борту якого перебували 83 людини. У компанії запевняють, що всі їхні літаки сьогодні успішно виконали свої рейси.

Підкреслимо також, афганський телеканал 1TVNews писав, що пасажирський літак, який розбився в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії.

"Літак не належав якийсь вітчизняній компанії. Судячи з усього, мова йде про іноземного перевізника. Літак повністю згорів", - зазначав губернатор провінції Вахідулла Калімзай.

Так, лайнер впав на підконтрольній руху "Талібан" території у центральній частині країни. Туди зараз висунувся афганський спецназ.

РБК-Україна також писало, що раніше місцевий телеканал 1TV повідомляв про авіакатастрофу пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Зазначалося, що на борту знаходилися 83 людини.