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У Києві горить будівля Мінкульта, проводиться масова евакуація

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 11:08
У Києві горить будівля Мінкульта, проводиться масова евакуація
Фото: місце пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Триває евакуація співробітників через пожежу в Мінкульті

У Києві у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася пожежа, наразі триває евакуація співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Наразі на місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває", - йдеться у повідомленні.

Мінкульт пожежа

МКМС: У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС. Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває.

Опубліковано Міністерство культури, молоді та спорту України Понеділок, 27 січня 2020 р.

Крім того, у прес-службі міністерства додали, що пожежа сталась в підвалі.

"Триває евакуація людей з адміністративної будівлі Міністерства культури України. О 10:14 по вул. Івана Франка 19, в 3-х поверховій будівлі на 3-му поверсі Міністерства виникло задимлення, внаслідок займання у підвальному приміщенні будівлі. Від ДСНС залучено 30 чол. о/с та 10 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вдень 19 січня сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 17 січня сталася пожежа у клініці краси на проспекті Лобановського. Пожежу було ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, з початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 133 людини та 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більш ніж половина випадків сталися саме в приміщеннях громадян.

Нагадаємо, у Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працювали пожежники. За попередніми даними, загорілася витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.

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