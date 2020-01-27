Літак, що розбився в Афганістані належав ВПС США, - Пентагон

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Літак розбився не в результаті ворожого вогню

У Міністерстві оборони США (Пентагон) підтвердили, що розбився в Афганістані літак належав Військово-повітряним силам (ВПС) Америки. Про це повідомив начальник штабу ВПС США генерал Девід Голдфейн, передає Military.com.

За його словами, на даний момент представники Центрального командування Збройних сил США (СЕНТКОМ) розслідують причини катастрофи.

"Судячи з усього, ми втратили літак. Ми не знаємо про стан екіпажу", - повідомив Голдфейн.

При цьому представник ЗС США в Афганістані полковник Вільям Леггет заявив, що аварія сталася не в результаті обстрілу.

"Немає жодних ознак того, що аварія була викликана ворожим вогнем. Твердження ("Талібану" - ред.), що додаткові літаки зазнали аварії, є неправдивими", - сказав Леггетт.

Нагадаємо, афганський місцевий телеканал 1TV повідомляв про авіакатастрофі пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Зазначалося, що на борту перебували 83 людини.

Пізніше з'явилася інформація, що літак міг належати ВПС США. При цьому відповідальність за катастрофу взяла на себе терористичне угрупування "Талібан".