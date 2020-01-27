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Названа попередня причина пожежі в Мінкульті

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 17:39
Названа попередня причина пожежі в Мінкульті
Фото: ліквідація пожежі у Мінкульті (facebook.com/NGUmainpage)

Займання сталося в підвальному приміщенні споруди

Національна гвардія України назвала попередню причину пожежі в приміщенні Міністерства культури, молоді і спорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацгвардії у Facebook.

Як повідомляється, попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Займання сталося в підвальному приміщенні споруди.

У Нацгвардії заявили, що до приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який знаходився в будівлі.

#ВАЖЛИВО У будівлі Мінкульту сталася пожежа: нацгвардійці евакуювали 220 осіб до приїзду рятувальників 27 січня о 10:14...

Опубліковано Національна гвардія України Понеділок, 27 січня 2020 р.

Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, в 10:14 на вул. Івана Франка, 19, в 3-х поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури, молоді і спорту виникло задимлення, в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 11:24.

Пізніше стало відомо, що під час пожежі вдалося врятувати чотирьох осіб, які перебували в будівлі відомства.

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Новини України Міністерство культурипожежа
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