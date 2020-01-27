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В Україні школи закривають на карантин: список областей

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 18:34
В Україні школи закривають на карантин: список областей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Через спалах грипу та ГРВІ масово закриваються школи

Станом на 27 січня через спалах грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) в ряді областей школи закриваються на карантин. РБК-Україна відстежує ситуацію із закриттям навчальних закладів.

Волинська область

У семи волинських школах вже призупинили навчання. На карантин закрили школи в Камінь-Каширському, Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах. За словами завідувачки відділу обласного лабораторного центру Ірини Єнжиєвської, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському районах і в Нововолинську.

Луганська область

З 28 січня усі школи і садочки Сєвєродонецька йдуть на карантин. Очікується, що освітній процес відновиться за тиждень.

Одеська область

А в Одесі з 28 січня загальноосвітні школи закриваються на двотижневий карантин. З минулого тижня рівень захворюваності на грип зріс майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідемічний поріг.

Сумська область

Тут 15 шкіл закривають на карантин через високі показники захворюваності на грип та ГРВІ. Епідеміологічний поріг перевищений у Кролевецькому, Недригайлівському, Сумському, Тростянецькому районах, а також у містах Суми і Лебедин.

Вінницька область

Станом на 27 січня у Вінницькій області на карантин закрили 13 шкіл. Навчання призупинили в освітніх установах Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів.

Рівненська область

Поки "рекордсменом" за кількістю закритих шкіл є Рівненська область. Тут на карантин закрили 39 навчальних закладів.

Запорізька область

До кінця січня на карантин закриті всі школи і дитячі сади в Бердянську. В результаті зростання захворюваності призупинено роботу 51 класу в 27 школах Запорізької області, з яких 23 навчальних заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Житомирська область

У Житомирі школи закрили на карантин через різке збільшення кількості хворих на грип і ГРВІ ще минулого тижня. Тут карантин триватиме до 5 лютого.

У Бердянську всі школи і дитячі садки закрили на карантин У Житомирі школи закривають на карантин
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