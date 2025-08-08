Анонс встречи Трампа и Путина и стрельба в черкасском "МакДональдз": новости за 7 августа

В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом в ближайшие дни, место якобы "согласовано"

Уже на следующей неделе может состояться встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, подготовка к переговорам еще продолжается.

В Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз": произошла стрельба

В Черкассах в четверг днем, 7 августа, мужчина с оружием захватил ресторан "МакДональдз", в заведении общепита прогремели взрывы.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики прибыли по вызову.

"Время завершать войну": Зеленский назвал три формата мирных переговоров

Украина предложила три формата будущих мирных переговоров, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такие переговоры должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.

Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины

Несколько месяцев назад российские войска сильно повредили радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot в Украине. Однако Германии удалось ее восстановить, рассказал заместитель командующего программы НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер.

В июле радиолокационный блок был доставлен обратно в Украину, и он уже работает.

Зеленский: уже работаем над новой программой с МВФ "на сейчас и послевоенное время"

Украина готовит запуск новой программы финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Это поможет укрепить украинцев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новая программа обсуждалась во время его разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.