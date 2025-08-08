Анонс встречи Трампа и Путина и стрельба в черкасском "МакДональдз": новости за 7 августа

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни. Тем временем в черкасском "МакДональдз" произошла стрельба.
Более детально о том, что произошло в четверг, 7 августа, - в материале РБК-Украина.
В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом в ближайшие дни, место якобы "согласовано"
Уже на следующей неделе может состояться встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.
По его словам, подготовка к переговорам еще продолжается.
В Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз": произошла стрельба
В Черкассах в четверг днем, 7 августа, мужчина с оружием захватил ресторан "МакДональдз", в заведении общепита прогремели взрывы.
Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики прибыли по вызову.
"Время завершать войну": Зеленский назвал три формата мирных переговоров
Украина предложила три формата будущих мирных переговоров, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, такие переговоры должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.
Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины
Несколько месяцев назад российские войска сильно повредили радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot в Украине. Однако Германии удалось ее восстановить, рассказал заместитель командующего программы НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер.
В июле радиолокационный блок был доставлен обратно в Украину, и он уже работает.
Зеленский: уже работаем над новой программой с МВФ "на сейчас и послевоенное время"
Украина готовит запуск новой программы финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Это поможет укрепить украинцев.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, новая программа обсуждалась во время его разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.