Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины

Четверг 07 августа 2025 17:54
Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины Фото: Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины (x.com/deaidua)
Автор: Татьяна Степанова

Несколько месяцев назад российские войска значительно повредили радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot в Украине. Однако Германии удалось ее восстановить.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель командующего программы НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер рассказал в интервью FAZ.

По словам Келлера, ЛРС было доставлено обратно в Германию, где специалисты определили, что ее невозможно отремонтировать.

"Поскольку на замену радара понадобилась бы несколько лет, эксперты немецких Люфтваффе попытались отремонтировать его самостоятельно и фактически смогли это сделать, тратя на это 16 часов в день с понедельника по субботу", - рассказал немецкий генерал.

Он добавил, что в июле радиолокационный блок был доставлен обратно в Украину, и он уже работает. Только на прошлой неделе первая российская цель была перехвачена с помощью этого самого радиолокационного блока.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия намерена поэтапно передать Украине дополнительные системы Patriot. Бундесвер в ближайшие дни передаст пусковые установки к Patriot, а на втором этапе в течение двух-трех месяцев отправит в Украину дополнительные компоненты к системам.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно только при условии их быстрой замены.

НАТО ПВО Война в Украине
