Германия восстановила почти уничтоженную российским ударом РЛС Patriot для Украины
Несколько месяцев назад российские войска значительно повредили радиолокационную станцию одного из ЗРК Patriot в Украине. Однако Германии удалось ее восстановить.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель командующего программы НАТО по предоставлению помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер рассказал в интервью FAZ.
По словам Келлера, ЛРС было доставлено обратно в Германию, где специалисты определили, что ее невозможно отремонтировать.
"Поскольку на замену радара понадобилась бы несколько лет, эксперты немецких Люфтваффе попытались отремонтировать его самостоятельно и фактически смогли это сделать, тратя на это 16 часов в день с понедельника по субботу", - рассказал немецкий генерал.
Он добавил, что в июле радиолокационный блок был доставлен обратно в Украину, и он уже работает. Только на прошлой неделе первая российская цель была перехвачена с помощью этого самого радиолокационного блока.
Помощь Украине от Германии
Напомним, Германия намерена поэтапно передать Украине дополнительные системы Patriot. Бундесвер в ближайшие дни передаст пусковые установки к Patriot, а на втором этапе в течение двух-трех месяцев отправит в Украину дополнительные компоненты к системам.
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Однако сразу предупредил, что это возможно только при условии их быстрой замены.