Зеленский: уже работаем над новой программой с МВФ "на сейчас и послевоенное время"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам Зеленского, он провел разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Президент проинформировал главу МВФ о работе для скорейшего завершения войны, вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также о дальнейших шагах.

"Делаем все возможное, чтобы добиться достойного и продолжительного мира уже в этом году. Мы благодарны всем, кто нам помогает, и, конечно, рассчитываем на продолжение поддержки", - подчеркнул он.

Как отметил Зеленский, важно было услышать, что МВФ признает выполнение Украиной всех обязательств и реализацию реформ.

"Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим", - добавил он.

Также во время переговоров обсуждалось дополнительное финансирование для украинских воинов. Сейчас рассматриваются разные варианты.