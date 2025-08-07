ua en ru
В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом в ближайшие дни, место якобы "согласовано"

Россия, Четверг 07 августа 2025 11:22
В Кремле анонсировали встречу Путина с Трампом в ближайшие дни, место якобы "согласовано" Фото: американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже на следующей неделе может состояться встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Подготовка к переговорам еще продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

Как сообщил Ушаков, следующая неделя была определена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако он заметил, что, то, сколько дней займет подготовка, пока что трудно сказать.

Стоит отметить, что место встречи, по словам российской стороны уже определено, однако о нем будет сообщено позже.

Трамп готовится к встрече с Зеленским и Путиным

Напомним, что в среду, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, где встретился с диктатором РФ Путиным. Этот визит стал толчком к новой волне обсуждений возможных переговоров между лидерами США и России.

После встречи в Москве в медиа появилась информация, что Путин якобы предложил Дональду Трампу провести переговоры "в определенный момент".

В Белом доме подтвердили, что Трамп ответил согласием и заявил о готовности встретиться с российским президентом уже на следующей неделе.

Более того, The New York Times сообщила, что Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с участием себя, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. О таком плане Трамп, по данным журналистов, уже сообщил лидерам европейских государств.

Вместе с тем, в Госдепартаменте США отмечают, что проведение переговоров Трампа с Путиным будет зависеть от прогресса в урегулировании войны в Украине. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио.

В этот же день, 6 августа, президент США провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам украинского президента, к обсуждению также присоединились некоторые лидеры стран Европы.

Заметим, что уже 7 августа стало известно, что Трамп поручил своей команде оперативно готовить переговоры с Путиным и Зеленским, чтобы реализовать идею встречи как можно быстрее.

