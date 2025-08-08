Анонс зустрічі Трампа і Путіна та стрілянина в черкаському "МакДональдз": новини за 7 серпня

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями. Тим часом у черкаському "МакДональдз" сталася стрілянина.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 7 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.
У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом найближчими днями, місце нібито "погоджено"
Уже наступного тижня може відбутися зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.
За його словами, підготовка до переговорів ще триває.
У Черкасах чоловік зі зброєю захопив "МакДональдз": сталася стрілянина
У Черкасах у четвер удень, 7 серпня, чоловік зі зброєю захопив ресторан "МакДональдз", у закладі громадського харчування прогриміли вибухи.
Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики прибули за викликом.
"Час завершувати війну": Зеленський назвав три формати мирних переговорів
Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів, розповів президент України Володимир Зеленський.
За його словами, такі переговори мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості та відкритості до діалогу з боку Москви.
Німеччина відновила майже знищену російським ударом РЛС Patriot для України
Кілька місяців тому російські війська сильно пошкодили радіолокаційну станцію одного із ЗРК Patriot в Україні. Однак Німеччині вдалося її відновити, розповів заступник командувача програми НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та підготовки для України генерал-майор Майк Келлер.
У липні радіолокаційний блок доставили назад в Україну, і він уже працює.
Зеленський: уже працюємо над новою програмою з МВФ "на зараз і післявоєнний час"
Україна готує запуск нової програми фінансової допомоги з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це допоможе зміцнити українців.
За словами президента України Володимира Зеленського, нову програму обговорювали під час його розмови з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.