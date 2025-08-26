ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Анонс нового "Рамштайна" и вето на соцпомощь украинцам в Польше: новости за 25 августа

Вторник 26 августа 2025 06:30
UA EN RU
Анонс нового "Рамштайна" и вето на соцпомощь украинцам в Польше: новости за 25 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Новая встреча в формате "Рамштайн" должна пройти уже 9 сентября. Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на соцпомощь безработным украинцам.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 25 августа, - в материале РБК-Украина.

В Минобороны Германии сообщили дату и место следующего заседания "Рамштайн"

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне, рассказал спикер Министерства обороны Германии.

По его словам, заседание проведут в смешанном формате, повестка дня пока не разглашается.

Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам. Что изменится

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.

Глава государства пояснил, что программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осенью

На цену бензина и дизеля в Украине осенью будут влиять два фактора: стоимость импортного топлива и курс доллара. Ожидать удешевления на АЗС не стоит.

О том, что происходит на рынке и какими будут цены, читайте в материале РБК-Украина.

Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.

Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

Зеленский назначил нового начальника Центра спецопераций "А" СБУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №657/2025 о назначении Евгения Хмары начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Назначение вступает в силу с момента подписания указа президентом.

Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно, - министр финансов

В течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро, рассказал министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Помощь Украине Война в Украине Выплаты Встреча Рамштайн
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы