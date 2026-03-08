ua en ru
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали

04:33 08.03.2026 Вс
2 мин
Полиция уже оцепила район в центре Осло и выясняет обстоятельства инцидента
aimg Оксана Гапончук
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали Иллюстративное фото: полиция Норвегии (Getty Images)

В столице Норвегии в ночь на 8 марта прогремел взрыв возле здания посольства США в Осло.

Как пишет РБК-Украина, об инциденте сообщила норвежская полиция, передают Agence France-Presse (AFP) и Вloomberg.

Читайте также: Сливает координаты для ударов: РФ тайно помогает Ирану атаковать силы США, - WP

Согласно сообщению, взрыв произошел около 1 часа ночи по местному времени. Эпицентр происшествия находился в районе, где расположено американское дипломатическое представительство - объект, который и без того охраняется по усиленным протоколам безопасности.

Очевидцы сообщают о громком звуке, после которого на место происшествия за считанные минуты прибыли десятки экипажей полиции, пожарные и кареты экстренной помощи.

Текущая ситуация: пострадавшие и разрушения

По состоянию на эту минуту официальные источники сообщают следующее:

  1. Жертвы: сообщений о пострадавших или погибших не поступало.
  2. Оцепление: огромную территорию вокруг посольства временно заблокировали для пешеходов и транспорта.
  3. Осмотр: взрывотехники и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, собирая доказательства и проверяя район на наличие других опасных предметов.

Правоохранительные органы Норвегии пока очень осторожны в своих заявлениях.

Так, в полиции Осло подтвердили факт взрыва, однако отказались уточнять:

  • Природу взрыва: было ли это самодельное устройство, техническая неисправность или другое средство.
  • Умышленность: был ли инцидент целенаправленной атакой на посольство США.
  • Подозреваемых: есть ли задержанные или лица, чье присутствие возле дипмиссии в момент взрыва было зафиксировано камерами наблюдения.

Отметим, что данный инцидент произошел в период повышенной глобальной напряженности, когда дипломатические учреждения США по всему миру переведены на особый режим работы.

Полиция Осло продолжает опрашивать свидетелей и изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, был ли взрыв спланированной акцией.

Напомним, ранее Иран ударил советскими "Катюшами" по посольству США в Ираке. Инцидент произошел вечером 7 марта, когда в городе прозвучали сирены и прогремели взрывы.

Сообщается, что для удара по району дипломатической миссии США использовали ракеты "Катюша" советского производства.

А еще 2 марта, под атакой оказалось посольство США в Кувейте. После серии иранских ударов над зданием дипмиссии поднялся столб черного дыма.

