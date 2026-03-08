В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В столице Норвегии в ночь на 8 марта прогремел взрыв возле здания посольства США в Осло.
Как пишет РБК-Украина, об инциденте сообщила норвежская полиция, передают Agence France-Presse (AFP) и Вloomberg.
Согласно сообщению, взрыв произошел около 1 часа ночи по местному времени. Эпицентр происшествия находился в районе, где расположено американское дипломатическое представительство - объект, который и без того охраняется по усиленным протоколам безопасности.
Очевидцы сообщают о громком звуке, после которого на место происшествия за считанные минуты прибыли десятки экипажей полиции, пожарные и кареты экстренной помощи.
Текущая ситуация: пострадавшие и разрушения
По состоянию на эту минуту официальные источники сообщают следующее:
- Жертвы: сообщений о пострадавших или погибших не поступало.
- Оцепление: огромную территорию вокруг посольства временно заблокировали для пешеходов и транспорта.
- Осмотр: взрывотехники и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, собирая доказательства и проверяя район на наличие других опасных предметов.
Правоохранительные органы Норвегии пока очень осторожны в своих заявлениях.
Так, в полиции Осло подтвердили факт взрыва, однако отказались уточнять:
- Природу взрыва: было ли это самодельное устройство, техническая неисправность или другое средство.
- Умышленность: был ли инцидент целенаправленной атакой на посольство США.
- Подозреваемых: есть ли задержанные или лица, чье присутствие возле дипмиссии в момент взрыва было зафиксировано камерами наблюдения.
Отметим, что данный инцидент произошел в период повышенной глобальной напряженности, когда дипломатические учреждения США по всему миру переведены на особый режим работы.
Полиция Осло продолжает опрашивать свидетелей и изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, был ли взрыв спланированной акцией.
Напомним, ранее Иран ударил советскими "Катюшами" по посольству США в Ираке. Инцидент произошел вечером 7 марта, когда в городе прозвучали сирены и прогремели взрывы.
Сообщается, что для удара по району дипломатической миссии США использовали ракеты "Катюша" советского производства.
А еще 2 марта, под атакой оказалось посольство США в Кувейте. После серии иранских ударов над зданием дипмиссии поднялся столб черного дыма.