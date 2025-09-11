ua en ru
Андрей Лунин снова тренируется с "Реалом": что известно

Четверг 11 сентября 2025 09:55
Андрей Лунин снова тренируется с "Реалом": что известно Андрей Лунин (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин возобновил работу в общей группе мадридского "Реала". Украинец готовится к первому матчу команды после международной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Лунин пропустил матчи сборной Украины

В начале сентября Лунин покинул расположение национальной сборной из-за проблем со спиной.

Из-за этого он не смог сыграть в отборочных поединках против Франции (0:2) и команды Азербайджана (1:1). В заявке его заменил Георгий Бущан, а оба матча в воротах провел Анатолий Трубин.

Сборная Украины в целом потеряла из-за травм семерых игроков во время международного окна. Кроме Лунина, не помогли команде Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Роман Яремчук.

А последний раз Лунин выходил на поле за сборную в июне - на турнире "Canadian Shield" против Новой Зеландии (2:1).

Конкуренция в воротах "Реала"

В этом сезоне Андрей Лунин еще не сыграл ни одного матча в Ла Лиге.

После назначения Хаби Алонсо главным тренером, украинец выходил только в товарищеском матче против австрийского "Тироля".

В чемпионате Испании в воротах неизменно появляется Тибо Куртуа.

Возвращение после паузы

В ближайшем матче "Реал" встретится с "Реал Сосьедад" в рамках чемпионата Испании. Поединок состоится в субботу, 13 сентября, в 17:15 по киевскому времени.

Кроме Лунина, к тренировкам команды вернулись также Ферлан Менди, Джуд Беллингем, Эдуард Камавинга и Эндрик, которые набирают форму после травм.

Ранее мы писали, как Криштиану Роналду переписал историю отборов на ЧМ-2026.

Также читайте, рейтинг украинских футболистов в обновленном симуляторе EA FC 26, ведь Андрей Лунин и другие игроки теперь имеют новые показатели, которые удивили фанатов.

