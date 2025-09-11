Андрей Лунин снова тренируется с "Реалом": что известно
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин возобновил работу в общей группе мадридского "Реала". Украинец готовится к первому матчу команды после международной паузы.
Лунин пропустил матчи сборной Украины
В начале сентября Лунин покинул расположение национальной сборной из-за проблем со спиной.
Из-за этого он не смог сыграть в отборочных поединках против Франции (0:2) и команды Азербайджана (1:1). В заявке его заменил Георгий Бущан, а оба матча в воротах провел Анатолий Трубин.
Сборная Украины в целом потеряла из-за травм семерых игроков во время международного окна. Кроме Лунина, не помогли команде Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Роман Яремчук.
А последний раз Лунин выходил на поле за сборную в июне - на турнире "Canadian Shield" против Новой Зеландии (2:1).
Конкуренция в воротах "Реала"
В этом сезоне Андрей Лунин еще не сыграл ни одного матча в Ла Лиге.
После назначения Хаби Алонсо главным тренером, украинец выходил только в товарищеском матче против австрийского "Тироля".
В чемпионате Испании в воротах неизменно появляется Тибо Куртуа.
Возвращение после паузы
В ближайшем матче "Реал" встретится с "Реал Сосьедад" в рамках чемпионата Испании. Поединок состоится в субботу, 13 сентября, в 17:15 по киевскому времени.
Кроме Лунина, к тренировкам команды вернулись также Ферлан Менди, Джуд Беллингем, Эдуард Камавинга и Эндрик, которые набирают форму после травм.
