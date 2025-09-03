ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему Лунин не будет играть за Украину: испанцы раскрыли реальную причину

Мадрид, Среда 03 сентября 2025 10:24
UA EN RU
Почему Лунин не будет играть за Украину: испанцы раскрыли реальную причину Фото: Андрей Лунин пропустит ближайшие поединки "сине-желтых" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин досрочно покинул расположение сборной Украины и не поможет ей в ближайших матчах квалификации ЧМ-2026.

О причинах сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS.

Что случилось с голкипером

Испанское СМИ сообщает, что 26-летний Лунин почувствовал боль в пояснице во время разминки перед матчем Ла Лиги против "Мальорки". Полностью восстановиться он не успел, поэтому дискомфорт имел место и на тренировках сборной Украины.

После консультаций с медиками, тренерский штаб "сине-желтых" решил не рисковать здоровьем игрока и принял решение отправить его на восстановление в расположение клуба.

Таким образом, Лунин не сыграет в ближайших поединках сборной в рамках отбора к ЧМ-2026 - против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9 сентября). Вместо этого он сосредоточится на восстановлении в Мадриде.

Кандидаты на место в воротах

Основным вратарем сборной в ближайших матчах будет Анатолий Трубин из португальской "Бенфики".

В распоряжении наставника украинцев Сергея Реброва также Дмитрий Ризнык из "Шахтера" и Георгий Бущан из аравийского "Аль-Шабаба". Последний был срочно довызван в сборную именно из-за травмы Лунина.

В "Реале" же рассчитывают, что Лунин будет готов на 100% к поединку Ла Лиги против "Реал Сосьедада", который состоится 13 сентября в Сан-Себастьяне.

Отметим, что в текущем сезоне украинец еще не сыграл ни в одном официальном матче.

Ранее мы сообщили, где и как бесплатно посмотреть матч Украина - Франция в отборе на ЧМ-2026.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Андрей Лунин Реал
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике