ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Роналду переписал историю отборов на ЧМ: о чем идет речь

Среда 10 сентября 2025 16:15
UA EN RU
Роналду переписал историю отборов на ЧМ: о чем идет речь Криштиано Роналдо (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 39-й гол в отборочных матчах чемпионата мира и сравнялся с рекордом Карлоса Руиса. Его сборная одержала драматическую победу над Венгрией в квалификации ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Роналду снова в истории

40-летний нападающий отличился на 58-й минуте матча в Будапеште, реализовав пенальти после игры рукой защитника Лоика Неро. Этот гол позволил португальцам выйти вперед со счетом 2:1. В итоге команда Роберто Мартинеса победила Венгрию 3:2 благодаря позднему мячу Жоау Канселу.

Роналду довел свой показатель за сборную до 141 гола в 223 матчах - это абсолютный рекорд среди футболистов мужских национальных команд.

Лучшие бомбардиры квалификации ЧМ

Благодаря голу в ворота венгров Роналду сравнялся с Карлосом Руисом из Гватемалы, который также имеет 39 мячей в отборе чемпионата мира. Аргентинец Лионель Месси отстает от них на три гола.

Список лучших бомбардиров:

  1. Карлос Руиз (Гватемала) - 39 голов (47 матчей)
  2. Криштиану Роналду (Португалия) - 39 голов (49 матчей)
  3. Лионель Месси (Аргентина) - 36 голов (72 матча)
  4. Али Даеи (Иран) - 35 голов (51 матч)
  5. Роберт Левандовски (Польша) - 32 гола (41 матч)

В топ-5 только двое продолжают выступать в отборе ЧМ-2026 - Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Португалия лидирует в группе

После двух туров квалификации ЧМ-2026 сборная Португалии возглавляет группу F с шестью очками. Венгрия имеет один балл и делит третье место с Ирландией, которая уступила Армении (1:2).

Следующий матч Португалия проведет против Ирландии 11 октября.

Ранее мы сообщали, как Роналду обновил личный рекорд по количеству забитых мячей и увеличил отрыв от Месси.

Также мы писали, что Забарный в матче против Франции установил исторический рекорд сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Футбол Португалия Криштиану Роналду
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России