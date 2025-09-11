Андрій Лунін знову тренується з "Реалом": що відомо

Голкіпер збірної України Андрій Лунін відновив роботу у загальній групі мадридського "Реала". Українець готується до першого матчу команди після міжнародної паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Лунін пропустив матчі збірної України

На початку вересня Лунін залишив розташування національної збірної через проблеми зі спиною.

Через це він не зміг зіграти у відбіркових поєдинках проти Франції (0:2) та команди Азербайджану (1:1). У заявці його замінив Георгій Бущан, а обидва матчі у воротах провів Анатолій Трубін.

Збірна України загалом втратила через травми сімох гравців під час міжнародного вікна. Крім Луніна, не допомогли команді Віталій Миколенко, Віктор Циганков і Роман Яремчук.

А востаннє Лунін виходив на поле за збірну у червні - на турнірі "Canadian Shield" проти Нової Зеландії (2:1).

Конкуренція у воротах "Реала"

Цього сезону Андрій Лунін ще не зіграв жодного матчу у Ла Лізі.

Після призначення Хабі Алонсо головним тренером, українець виходив лише у товариському матчі проти австрійського "Тіроля".

У чемпіонаті Іспанії у воротах незмінно з’являється Тібо Куртуа.

Повернення після паузи

У найближчому матчі "Реал" зустрінеться з "Реал Сосьєдад" у рамках чемпіонату Іспанії. Поєдинок відбудеться у суботу, 13 вересня, о 17:15 за київським часом.

Окрім Луніна, до тренувань команди повернулися також Ферлан Менді, Джуд Беллінгем, Едуард Камавінга та Ендрік, які набирають форму після травм.