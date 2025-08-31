ua en ru
Зинченко падает, Миколенко растет: новые рейтинги украинцев в EA FC 26

Воскресенье 31 августа 2025 14:41
Зинченко падает, Миколенко растет: новые рейтинги украинцев в EA FC 26
Автор: Екатерина Урсатий

В новой версии футбольного симулятора EA FC 26 рейтинги украинских футболистов изменились. Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Андрей Лунин и Артем Довбик теперь имеют новые показатели, которые удивили фанатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Зинченко потерял два пункта

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко получил снижение общего рейтинга - с 79 до 77 пунктов. Это один из самых заметных даунгрейдов среди украинцев в новой версии EA FC 26.

Разработчики скорректировали почти все основные характеристики на карточке футболиста: передачи, физику и скорость уменьшили на 3-4 пункта. Единственная графа, которая осталась неизменной - защита. Несмотря на это, общий рейтинг выглядит менее убедительно, чем в прошлом году.

В прошлом сезоне Зинченко провел 15 матчей в составе "Арсенала" в АПЛ, отметившись лишь одним ассистом. В новом сезоне он еще не дебютировал, что тоже могло повлиять на решение EA Sports относительно даунгрейда.

Миколенко улучшил позиции

В отличие от Зинченко, Виталий Миколенко получил улучшение показателей практически во всех графах.

Его общий рейтинг вырос на один пункт - до 78. EA Sports повысила характеристики защиты, передач и физической подготовки, что делает украинского защитника более конкурентным в игре.

Довбик и Лунин без существенных изменений

Форвард "Сассуоло" Артем Довбик получил небольшое снижение рейтинга на один пункт - до 83. В EA FC 26 отмечают, что это отражает его довольно посредственный сезон в Италии.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин сохранил свой рейтинг 81, получив лишь незначительное улучшение показателя передач на 2 пункта. Другие характеристики голкипера остались без изменений по сравнению с предыдущей частью игры.

Другие известные игроки в EA FC 26:

EA FC 26 уже обнародовала рейтинги звезд мирового футбола.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил рейтинг 91 - одна из самых сильных "базовых" карточек в игре. Худший показатель в команде "сливочных" у голкипера Фран Гонзалеза - 63 пункта.

Дата релиза и доступ

Официальный релиз EA FC 26 запланирован на 26 сентября. Владельцы Ultimate Edition смогут получить доступ на 7 дней раньше.

Футбол Александр Зинченко Андрей Лунин
