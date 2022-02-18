Альянс із Британією та Польщею, обстріл дитсадка на Донбасі, сутичка на акції ФОПів: новини за 17 лютого

Україна створила альянс із Британією та Польщею, на Донбасі розпочалося загострення, на акції ФОПів під Радою сталася сутичка. Докладніше про те, що сталося у четвер, 17 лютого – у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення

В четвер, 17 лютого, на Донбасі ситуація загострилась, від початку доби бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли дитячий садок в Станиці Луганській, крім того один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

Також один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

Україна створила альянс з Британією та Польщею

В четвер, 17 лютого, Україна спільно з Британією та Польщею оголосила про створення нового тристороннього альянсу. Міністри закордонних справ України, Польщі та Британії погодили спільну декларацію.

РБК-Україна розповідає про головні тези декларації, яку опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори. Він готовий на "будь-який формат" переговорів.

Повідомляється, що Зеленський попросив італійського прем'єра Маріо Драгі допомогти з організацією зустрічі з Путіним.

Нардеп Кузьміних знову не з'явився до суду. Його доставлять примусово

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про примусове доставлення народного депутата Сергія Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві. Він двічі не приходив на засідання.

Суддя ухвалив рішення про примусове доставлення Кузьміних. Правоохоронці мають забезпечити присутність нардепа на засіданні, яке призначено на 10.00 24 лютого.

Сутичка на акції ФОПів під Радою: затримали п'ятьох людей

В четвер, 17 лютого, в Києві протестували представники руху SaveФОП. В ході протесту стались сутички, правоохоронці затримали 5 осіб.

У поліції повідомили, що громадяни заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями.

KALUSH Orchestra запропонували їхати на Євробачення 2022: рішення оргкомітету

Групі KALUSH Orchestra після дискваліфікації Alina Pash через порушення правил Нацвідбору запропонували представити Україну на Євробаченні 2022 в італійському Турині. Таке рішення було схвалено на позачерговому засіданні оргкомітету, що проводить кастинг.

Подробиці – в матеріалі Styler.

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Погода в Україні принесе дощі, в деякі області - сильні, в п'ятницю, 18 лютого. При цьому очікується сильний вітер, зі штормовими поривами 15-22 метрів в секунду.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте в матеріалі Styler.