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Обстріл дитсадку та школи на Донбасі. СБУ відкрила справу

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Станиця Луганська, Четвер 17 лютого 2022 14:03
Обстріл дитсадку та школи на Донбасі. СБУ відкрила справу Фото: відкрито справу через обстріл дитсадку та школи на Донбасі (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України відкрила справу через обстріл дитсадку та школи на Донбасі. Більше того, бойовики здійснили обстріл з використанням озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Бойовики близько 9 ранку обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи.

Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загострення, бойовики від початку доби 29 разів порушували режим "тиші".

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