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Нардеп Кузьміних знову не з'явився до суду. Його доставлять примусово

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 17:47
Нардеп Кузьміних знову не з'явився до суду. Його доставлять примусово Фото: нардеп Сергій Кузьміних (facebook com ze zhytomyr67)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про примусове доставлення народного депутата Сергія Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві. Він двічі не приходив на засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Суддя ухвалив рішення про примусове доставлення Кузьміних. Правоохоронці мають забезпечити присутність нардепа на засіданні, яке призначено на 10.00 24 лютого.

Під час засідання адвокат нардепа Лариса Криворучко заявила, що її підзахисний перебуває на лікуванні та з'явитися до суду не може. При цьому вона не надала документи, що підтверджують цей факт.

Нагадаємо, ВАКС вже другий тиждень розглядає запобіжний захід Кузьміних. На першому засіданні суддя не зміг встановити його особу через відсутність паспорта. Потім нардеп двічі не прийшов до суду.

Зазначимо, народного депутата Сергія Кузьміних викрили на хабарі 28 січня 2022 року під час отримання понад півмільйона гривень від представника постачальника медичного обладнання.

Як повідомляло РБК-Україна, Кузьміних відмовлявся отримувати повістки і не був до слідчого, в результаті його оголосили в розшук.

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