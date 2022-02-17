ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається

Новость на русском →
Станиця Луганська, Четвер 17 лютого 2022 13:21
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається Фото: на Донбасі обстріляли дитсадок та ліцей (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні на Донбасі ситуація загострилась, від початку доби бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли дитячий садок в Станиці Луганській, крім того один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

Що відбувається на Донбасі, в матеріалі РБК-Україна.

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілів половина населеного пункту залишилася без світла, військові почали евакуйовувати мирних мешканців в укриття.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав негайно відреагувати на порушення Росією мінських домовленостей.

Фото: обстріляний дитсадок (facebook.com)

Обстріл ліцею

Сьогодні бойовики зранку також обстріляли населений пункт смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Персонал знаходився в підвальному приміщенні ліцею через обстріл, решту дітей забрали батьки.

Фото: обстріляний ліцей (facebook.com)

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна смт. Врубівка.

Фото: обстріляний приватний будинок (facebook.com)

Обстріл газопроводу

Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску в Луганській області. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Противник також обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт. Врубівка із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

Фото: обстріляний газопровід (facebook.com)

Обстріл залізниці

Зокрема, під артилерійські обстріли бойовиків потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова.

Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається

Фото: обстріляна залізниця (facebook.com)

Людей закликають залишатись вдома

Жителів Луганської області закликали не виходити на вулицю, залишатися вдома або біля укриттів.

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

Зокрема, поблизу міста Щастя вранці було здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар і Лобачеве.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ДНР
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно