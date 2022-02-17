Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається

Сьогодні на Донбасі ситуація загострилась, від початку доби бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню . Окупанти обстріляли дитячий садок в Станиці Луганській, крім того один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

Що відбувається на Донбасі, в матеріалі РБК-Україна .

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілів половина населеного пункту залишилася без світла, військові почали евакуйовувати мирних мешканців в укриття.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав негайно відреагувати на порушення Росією мінських домовленостей.

Фото: обстріляний дитсадок (facebook.com)

Обстріл ліцею

Сьогодні бойовики зранку також обстріляли населений пункт смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Персонал знаходився в підвальному приміщенні ліцею через обстріл, решту дітей забрали батьки.

Фото: обстріляний ліцей (facebook.com)

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна смт. Врубівка.

Фото: обстріляний приватний будинок (facebook.com)

Обстріл газопроводу

Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску в Луганській області. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Противник також обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт. Врубівка із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

Фото: обстріляний газопровід (facebook.com)

Обстріл залізниці

Зокрема, під артилерійські обстріли бойовиків потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова.

Фото: обстріляна залізниця (facebook.com)

Людей закликають залишатись вдома

Жителів Луганської області закликали не виходити на вулицю, залишатися вдома або біля укриттів.

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

Зокрема, поблизу міста Щастя вранці було здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар і Лобачеве.