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Україна, Британія та Польща створюють альянс: спільна декларація

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 17:13
Україна, Британія та Польща створюють альянс: спільна декларація Фото: Україна, Британія та Польща створюють альянс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 17 лютого, Україна спільно з Британією та Польщею оголосила про створення нового тристороннього альянсу. Міністри закордонних справ України, Польщі та Британії погодили спільну декларацію.

РБК-Україна розповідає про головні тези декларації, яку опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Про що йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ України, Британії та Польщі:

  • Країни мають глибокі історичні зв’язки, які засновані на спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
  • Кожна держава Європи має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати в союзи.
  • Країни будуть посилювати спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України;
  • Польща та Британія будуть далі надавати підтримку Україні;
  • Країни працюватимуть над просуванням співпраці по Кримській платформі, а також з питань кібербезпеки та енергетичної безпеки.

Нагадаємо, про створення нового альянсу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс.

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Україна Великобританія Польша Дмитро Кулеба
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