Україна, Британія та Польща створюють альянс: спільна декларація
Фото: Україна, Британія та Польща створюють альянс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 17 лютого, Україна спільно з Британією та Польщею оголосила про створення нового тристороннього альянсу. Міністри закордонних справ України, Польщі та Британії погодили спільну декларацію.
РБК-Україна розповідає про головні тези декларації, яку опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.
Про що йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ України, Британії та Польщі:
- Країни мають глибокі історичні зв’язки, які засновані на спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.
- Кожна держава Європи має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати в союзи.
- Країни будуть посилювати спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України;
- Польща та Британія будуть далі надавати підтримку Україні;
- Країни працюватимуть над просуванням співпраці по Кримській платформі, а також з питань кібербезпеки та енергетичної безпеки.
Нагадаємо, про створення нового альянсу оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс.