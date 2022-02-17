Зеленський попросив Італію допомогти організувати зустріч з Путіним, - Драгі

Президент України Володимир Зеленський попросив італійського прем'єра Маріо Драгі допомогти з організацією зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. На сьогодні завданням Європи є зробити все, щоб вони сіли за стіл переговорів.

За словами Драгі, найближчим часом він відправиться до Москви для зустрічі з Путіним.

"Зеленський під час вчорашньої телефонної розмови запитав про можливість поговорити з Путіним, щоб дізнатися, чи може Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було адресоване сьогодні й іншим. Очевидно, це буде непросто, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін і президент Зеленський сіли за один стіл", - заявив він журналістам у Брюсселі після саміту ЄС, присвяченому ескалації на українському кордоні.