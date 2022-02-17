Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат

Зеленський заявив, що дипломатія почнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів". Він заявив про готовність до "будь-якого формату" переговорів, президент України готовий до "прямих переговорів два з половиною роки".

"Як тільки публічно Росія говорить, що вона готова говорити щодо деескалації, про двосторонні відносини, повірте мені, кожного разу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і кожного разу після цього ми робимо в тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч в тому чи іншому форматі відбулась. Окрім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися", - заявив Зеленський.