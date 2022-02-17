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Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 11:33
Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори. Він готовий на "будь-який формат" переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись заяву президента України журналістам.

Зеленський заявив, що дипломатія почнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів". Він заявив про готовність до "будь-якого формату" переговорів, президент України готовий до "прямих переговорів два з половиною роки".

"Як тільки публічно Росія говорить, що вона готова говорити щодо деескалації, про двосторонні відносини, повірте мені, кожного разу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і кожного разу після цього ми робимо в тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч в тому чи іншому форматі відбулась. Окрім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про комунікацію з Кремлем на фоні ескалації.

Раніше у Кремлі назвали умову для проведення зустрічі Зеленського і Путіна.

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