Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори. Він готовий на "будь-який формат" переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись заяву президента України журналістам.
Зеленський заявив, що дипломатія почнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів". Він заявив про готовність до "будь-якого формату" переговорів, президент України готовий до "прямих переговорів два з половиною роки".
"Як тільки публічно Росія говорить, що вона готова говорити щодо деескалації, про двосторонні відносини, повірте мені, кожного разу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і кожного разу після цього ми робимо в тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч в тому чи іншому форматі відбулась. Окрім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський розповів про комунікацію з Кремлем на фоні ескалації.
Раніше у Кремлі назвали умову для проведення зустрічі Зеленського і Путіна.