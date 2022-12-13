Италия обещает поставлять Украине больше оружия, поскольку война не заканчивается

Италия будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку нет никаких признаков того, что война России против Украины скоро закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Возможность прекращения огня кажется очень ограниченной, и хотя мы поддерживаем усилия в этом направлении, тем временем мы должны продолжать полностью поддерживать Украину", - сказала премьер-министр Италии Джорджия Мэлони накануне саммита Евросоюза.

Хотя Италия не раскрывает подробностей об отправленном Украине оружии, Мелони сказала, что последние военные поставки будут завершены до конца года.

К тому же, министр обороны Гвидо Крозетто сказал, что подтвержденные детали новых поставок также будут оставаться конфиденциальными.

Напомним, ранее Крозетто отметил, что поставки оружия Украине должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры.

При этом исполнительная власть Италии поддержала решение о предоставлении военной помощи Украине в течение всего следующего года.

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